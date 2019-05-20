قال مصور لرويترز إن الشرطة البريطانية بدأت في إزالة حاويات نشطاء جماعة جرينبيس (السلام الأخضر) الذين استخدموها في إغلاق مدخل مقر شركة (بي.بي) في لندن يوم الاثنين.
ووصل النشطاء عند مقر الشركة في ميدان سانت جيمس الساعة 0200 بتوقيت جرينتش ووضعوا أنفسهم داخل حاويات مصممة خصيصا لسد جميع مداخل المبنى الرئيسية. وطالب النشطاء الشركة بإنهاء جميع أعمال التنقيب الجديدة عن النفط والغاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية تبدأ في إزالة حاويات نشطاء السلام الأخضر من أمام شركة "بي.بي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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