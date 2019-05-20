الشرطة البريطانية تبدأ في إزالة حاويات نشطاء السلام الأخضر من أمام شركة "بي.بي"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نشطاء في جماعة جرينبيس "السلام الأخضر" يضعون حاوية امام مدخل مقر شركة "بي.بي" في لندن يوم الاثنين

قال مصور لرويترز إن الشرطة البريطانية بدأت في إزالة حاويات نشطاء جماعة جرينبيس (السلام الأخضر) الذين استخدموها في إغلاق مدخل مقر شركة (بي.بي) في لندن يوم الاثنين.

ووصل النشطاء عند مقر الشركة في ميدان سانت جيمس الساعة 0200 بتوقيت جرينتش ووضعوا أنفسهم داخل حاويات مصممة خصيصا لسد جميع مداخل المبنى الرئيسية.‭‭‭ ‬‬‬وطالب النشطاء الشركة بإنهاء جميع أعمال التنقيب الجديدة عن النفط والغاز.