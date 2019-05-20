تونس ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمة عربية طارئة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الإثنين، أنها ستشارك في القمة العربية الطارئة التي ستنعقد يوم 30 من هذا الشهر بمدينة مكة المكرمة، استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما أكدت الرئاسة في بلاغ رسمي لها مشاركتها في أعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي يوم 31 مايو الجاري.

واحتضنت تونس القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين يومي 30 و31 مارس/آذار الماضي وسط حضور العديد من القيادات العربية.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجّه الدعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، يوم الخميس 30 مايو الجاري.

جاءت الدعوة، وفق مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية؛ لبحث تداعيات الهجوم على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأعلن المصدر أن الدعوة تأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتتزامن القمتان مع القمة الإسلامية الـ14 المرتقب انعقادها أيضاً في مكة المكرمة يوم 31 مايو/أيار، بمشاركة عدد كبير من قادة دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددهم 57 دولة.