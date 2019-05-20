أول تعليق سعودي رسمي على بيان برنامج الغذاء العالمي بمناطق سيطرة الحوثيين

أطلق سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والمسؤول عن برنامج إعادة اليمن محمد سعيد آل جابر أول تعليق رسمي على بيان برنامج الغذاء العالمي والذي هدد بتعليق عمله بسبب ممارسات الحوثيين .
وقال ال جابر بتغريدة رصدها الخليج 365 مساء اليوم: تستمر المملكة و الإمارات في دعم الأعمال الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب اليمني، وتواصل الميليشا الحوثية إستهدافه وإجاعتة بسرقة البنك المركزي ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن المليشيات تقوم أيضاً ب"أخذ الإتوات وخلق حالة إنسانية سئية لإستخدامها كأداة حرب، ومن ثم تسرق الإغاثة لتوجيهها لمجهودهم الحربي خدمة لمشروع ايران".
وكان برنامج الغذاء العالمي هدد بتعليق عمله بسبب استمرار عوائق الحوثي، وقال في بيان إنه "بينما يسعى برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ مهمته الإنسانية، يواجه تحديات يومية بسبب القتال المستمر وانعدام الأمن في اليمن. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر الذي يواجهه لا يأتي من الأسلحة بل من الدور المعيق وغير المتعاون لبعض قادة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".
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