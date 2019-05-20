ترمب يتعهد بمنع طهران من امتلاك النووي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منع طهران من امتلاك أسلحة نووية وذلك بعد ساعات من تهديده بأنها ستكون «النهاية الرسمية لإيران»، ردا على تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني بأن بلاده لا تخشى الحرب.

وقال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية مساء أمس الأول «لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية»، وأضاف «لا أريد القتال. لكن لديك مواقف مثل إيران، لا يمكنك السماح لها بحيازة أسلحة نووية، لا يمكنك السماح بحدوث ذلك».

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وكتب ترمب على تويتر «إذا أرادت إيران خوض حرب فسيكون ذلك النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا».

وقلل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من احتمالات اندلاع حرب جديدة في المنطقة، قائلا «إن طهران لا تريد الحرب كما أن جميع الأطراف يدركون أنه لا يمكن لأحد أن يواجه بلاده»، وتابع «إننا متأكدون لن تكون هناك حرب وترمب لا يريد حربا لكن من حوله يدفعونه باتجاه الحرب بذريعة جعل أمريكا أقوى بمواجهة إيران».

فيما قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي «إن بلاده منخرطة حاليا في حرب استخبارات شاملة مع الولايات المتحدة»، ونقلت وكالة «اسنا» شبه الرسمية عنه قوله «إن ما يجري هو خليط من الحرب النفسية والعمليات عبرالانترنت والحراك العسكري والدبلوماسية العلنية وزرع الخوف».