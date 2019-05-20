وزير خارجية ألمانيا: الوضع مقلق للغاية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - صوفيا

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء عالية التأمين بالعاصمة العراقية بغداد بأنه «مقلق للغاية».

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وقال ماس أمس في العاصمة البلغارية صوفيا «إننا نعتقد أن التوترات حاليا عالية للغاية لدرجة أنه من الممكن أن يتم تصعيد العنف من خلال أحداث غير متوقعة، ومن خلال اعتداءات أو هجمات».

يذكر أنه تم إطلاق صاروخ من طراز كاتيوشا وتفجيره بالمنطقة الخضراء في بغداد التي توجد بها السفارة الأمريكية بجانب مبان حكومية دون أن يصاب أي شخص.

وقال ماس»إن الحكومة الألمانية لا تزال تعول على وقف التصعيد وتستخدم قنوات الحوار مع كلا الجانبين من أجل ذلك، مؤكدا أنه على قناعة بأن هذا هو الطريق الوحيد».