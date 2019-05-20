رابطة موظفي الإدارة العامة تؤكد على مواصلة الاضراب العام غدا

اعلنت ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ "ان الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة اذ تتوجه بالتحية لكافة الزملاء الموظفين لوقفتهم الصلبة ومشاركتهم الفاعلة في الإضراب الناجح والحراك المطلبي المستمر دفاعا عن حقوقهم العادلة". واكدت في بيان "مواصلة الاضراب العام والشامل في كافة الإدارات العامة ليوم غد الثلاثاء 21 أيار 2019 وحتى إشعار آخر. علما انها ستبقي إجتماعاتها مفتوحة ترقبا لصدور مشروع موازنة العامة ليبنى على الشيء مقتضاه".

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