علمت قناة الـ"MTV" أنه إضافة إلى موضوع ترسيم الحدود، شدد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ​دايفيد ساترفيلد​ خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على خطورة الوضع في المنطقة ونقل تحذير الادارة الاميركية من استهداف للمصالح الاميركية في ​لبنان​ من قبل ​ايران​ أو حلفائها".

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: ساترفيلد حذر خلال لقاءاته من استهداف مصالح أميركا من قبل ايران أو حلفائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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