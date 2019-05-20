اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي الى اننا "نقدر عاليا تضحيات عسكرنا وقوانا الامنية وحقوقهم واجب وليست منة من احد، ولكن الحل ليس باقتحام السراي الحكومي لهذا الموقع رمزية كبيرة كما بقية المواقع الدستورية".
اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "ما حصل خطا نامل ان لا يكون منظما".
كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي: نقدر تضحيات عسكرنا لكن الحل ليس باقتحام السراي الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.