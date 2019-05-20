المرعبي: نقدر تضحيات عسكرنا لكن الحل ليس باقتحام السراي الحكومي

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ الى اننا "نقدر عاليا تضحيات عسكرنا وقوانا الامنية وحقوقهم واجب وليست منة من احد، ولكن الحل ليس باقتحام ​السراي الحكومي​ ‏لهذا الموقع رمزية كبيرة كما بقية المواقع الدستورية".

اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "ما حصل خطا نامل ان لا يكون منظما".