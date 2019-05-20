النشرة: توقيف لبناني لقيامه بأعمال سلب ونصب واحتيال واختلاس في صور

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "دورية من مكتب ​أمن الدولة​ في ​مدينة صور​ أوقفت اللبناني و.ع لقيامه بأعمال سلب ونصب واحتيال و​اختلاس​ وانتحال صفة على فتاة اجنبية".

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