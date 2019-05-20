رابطة المهني والتقني الرسمي: غدا يوم تدريس عادي في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية

اعلنت رابطة ​اساتذة التعليم المهني والتقني​ الرسمي في لبنان في بيان ان يوم غد الثلاثاء هو يوم تدريس عادي في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، وذلك استنادا الى قرار ​هيئة التنسيق النقابية​.

وحذرت الرابطة من اتخاذ قرارات تطال لقمة عيش هذه الجموع بكافة فئاتهم والذين قالوا كلمتهم واسمعوا صوتهم اليوم، ولمن له اذنان فليسمع وعينان فليبصر .

وشكرت الرابطة الزملاء الأساتذة والاداريين وكل الذين شاركوا بالاعتصام اليوم ب​ساحة رياض الصلح​ وتعاهدهم بالحرص على كافة الحقوق المكتسبة وابقاء اجتماعاتها مفتوحة تحسبا لأي قرار متهور تتخذه هذه ​الحكومة​.