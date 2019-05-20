اعلنت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان في بيان ان يوم غد الثلاثاء هو يوم تدريس عادي في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، وذلك استنادا الى قرار هيئة التنسيق النقابية.
وحذرت الرابطة من اتخاذ قرارات تطال لقمة عيش هذه الجموع بكافة فئاتهم والذين قالوا كلمتهم واسمعوا صوتهم اليوم، ولمن له اذنان فليسمع وعينان فليبصر .
وشكرت الرابطة الزملاء الأساتذة والاداريين وكل الذين شاركوا بالاعتصام اليوم بساحة رياض الصلح وتعاهدهم بالحرص على كافة الحقوق المكتسبة وابقاء اجتماعاتها مفتوحة تحسبا لأي قرار متهور تتخذه هذه الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة المهني والتقني الرسمي: غدا يوم تدريس عادي في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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