مدير عام الزراعة: ضبط أدوية زراعية مهربة ومنتهية الصلاحية في عكار

أكد مدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​ ان "توجيهات وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ هي تطبيق القرارات التتنظيمية من جهة ​حماية المستهلك​ اللبناني والانتاج الزراعي"، واشار الى ان "فرق الكشف التابعة لوزارة الزراعة مستمرة بضبط المخالفات في كافة المناطق اللبنانية لجهة مراقبة احترام المواصفات الفنية والقرارات التنظيمية من قبل المعنيين ولجهة إقفال ​الصيدليات​ الزراعية غير المرخصة ومصادرة الادوية والمواد المخالفة للقرارات التنظيمية، وبناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في ​الشمال​ القاضي ​نبيل وهبي​ ضبطت فرق وزارة الزراعة بمؤازرة جهاز ​أمن الدولة​ الادوية الزراعية المهربة والمنتهية الصلاحية في مستودع في عكار، وسلمت الى ​القضاء​ المختص لايداعها إدارة ​الجمارك​ بغية تلفها".

ودهمت فرق الكشف في مصلحة زراعة عكار باشراف لحود وبمؤازرة جهاز أمن الدولة في الشمال والجمارك، بشكل مفاجئ مستودعا في عكار، ضمن إطار جولات الكشف الدورية والفجائية التي تقوم بها فرق وزارة الزراعة في كل المناطق، حيث تبين وجود كمية من الادوية الزراعية الممنوعة بموجب القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة، مهربة وموضوعة في المستودع بالاضافة إلى أدوية زراعية منتهية الصلاحية.

الادوية المهربة

اسم المادة الفعالة الفئة الكمية

Cyhexatine 500 ml 940

Dimethoate 500 ml 1260

Paraquat 1L 456

Dimethoate 1L 725

Endosulfan 500 ml 1104

carbandazim 1L 181

Amitraz 1L 104

Methomyl 50 g 672

Monocrotophis 1 L 11

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Trifluarin 1L 240

Propagrite 500 ml 367

Mancozeb 1 Kg 39

Cypermethrin 200 ml 23

Mthiadathion 1L 36

الادوية المنتهية الصلاحية

Oxychlorure de cuivre 17.8 Kg 105

كبريت 25 Kg 4

Captan 1Kg 4

Triadiminol 250ml 22

Abamectine 250ml 60

وتابع لحود والوفد المرافق جولته في سوق الخضار المركزي في حلبا واطلع على أوضاعه بحضور النقابات و​التعاونيات​ الزراعية.