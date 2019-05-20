النشرة: إشكال بين عدد من الشبان تطور الى تضارب في الايادي في النبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "اشكالا بين عدد من الشبان وقع امام مطعم اباجور في مدينة النبطيه مما ادى الى تضارب في الايادي وتسكير الطريق"، مشيراً إلى أن "القوى الامنيه حضرت إلى المكان واوقفت احد المشاركين في الاشكال".

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