رئيس بلدية بدنايل لحسن يعقوب: لن يجديك تحوير الحقائق وصناعة الافلام

علق رئيس ​بلدية بدنايل​ علي محمد سليمان على صرح به النائب السابق ​حسن يعقوب​ بشأن الاشكال معه، قائلا: "ليس جديدا على التاجر حسن يعقوب أن يستدرج عروض الاسعار في ميدان الرجولة والحق لتحقيق مكتسبات رذيلة وباخسة"، متسائلا: "كيف لنا أن ننسى تاريخه الذي لم يوفر أحد في بلدتنا الكريمة وأقحمه في سواد كراهيته وحقده ودنو مقامه ورذائله".

وفي بيان له، توجه علي محمد سليمان إلى يعقوب، قائلا: "لن يجديك تحوير الحقائق وصناعة الافلام التي لطالما أبدعت باخراجها، إشكالك معنا سببه هضمك للحق وسرقته،لا كما حاولت الربط بأمور أخرى لتغطية الحقيقة والتعمية عنها فلن تستطيع ايهام الناس بأكاذيبك المهترئة"، مشيراً إلى أن "الواقع القائم منذ سنوات بتعديك على عقار ليس ملكك وعدم انصياعك للخير في حل الامور وتعديك على الحقوق وعدم الامتثال لكلمة الصواب لهو من شيمك وأخلاقك وهو ما أوصل الامر إلى ما وصل إليه ولقد تعودنا عليك في بلدتنا راعيا للفتنة والضلال مؤججا للخلافات أما آن الاوان لك أن تكتفي وترتدع عن ما أنت فيه".