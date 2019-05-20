النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية تحلق فوق حاصبيا وصولا لمنحدرات جبل الشيخ

افاد مراسل "النشرة" ب​حاصبيا​ عن تسجيل في هذه الاثناء تحليق ل​طائرة استطلاع اسرائيلية​ فوق منطقة حاصبيا وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​، وذلك بعد ان خرقت الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​.

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