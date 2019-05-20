قوى الأمن الداخلي تعمم صورة مفقودة في محلة الميناء - مستديرة الغروبي

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه "ادعت لدى فصيلة ​الميناء​ في وحدة الدرك الإقليمي، السيدة أمال شينا بأن إبنتها - مرتا ميشال شينا (مواليد عام 1980، لبنانية) قد غادرت عند الساعة 9:00 من تاريخ 20/5/2019 منزل ذويها الكائن في محلة الميناء - مستديرة الغروبي، إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه علما أنها ليست بكامل قواها العقلية وتعاني من تأخر في التفكير.

اضاف البيان "لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورتها، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، وتطلب من الذين شاهدوها، أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بفصيلة الميناء، على الرقم: 06/616985 للادلاء بما لديهم من معلومات".