الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جراء معارك طرابلس

أعلنت ​الأمم المتحدة​ عن "ارتفاع أعداد ​النازحين​ جراء القتال بالعاصمة الليبية ​طرابلس​ والمناطق المحيطة بها إلى أكثر من 78 ألف شخص"، مشيرةً إلى أنه "يستمر نزوح المدنيين في التزايد نتيجة للاشتباكات في طرابلس وما حولها ، حيث اضطر أكثر من 78 ألف شخص، حتي الآن، إلى الفرار من منازلهم".

ولفتت إلى أن "زملاءنا في المجال الإنساني قلقون للغاية بشأن انقطاع إمدادات ​المياه​ إلى طرابلس"، موضحةً أنه "بالأمس، اقتحمت مجموعة مسلحة محطة توزيع المياه الرئيسية بطرابلس وأغلقت صمامات المياه التي تزود العاصمة وغيرها من المدن شمال غربي البلاد، بما في ذلك غريان والزوايا، مما قد يؤثر على إمكانية حصول أكثر من مليوني شخص علي المياه".

وأشارت إلى أنه "تشهد بعض المناطق في طرابلس بالفعل انخفاضًا في ضغط المياه، ومن المتوقع أن يكون التأثير الكامل محسوسًا في اليومين المقبلين ما لم يتم إعادة فتح الصمامات".