اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه أن "دعوة الملك السعود سلمان بن عبد العزيز، لعقد قمتين طارئتين في مكة، وحادث إطلاق صاروخ نحو سفارة واشنطن في بغداد، جزء من خطة السعودية لإشعال الفوضى بالمنطقة".
واعتبر أن "استهداف السفارة الأميركية ودعوة الزعماء العرب، جزء من سياسة السعودية لإشعال الفوضى في المنطقة"، مشيراً إلى أن "توقف الكونغرس الأميركي عن تقصي الحقائق بشأن أحداث 11 أيلول خيانة للشعب الأميركي وهي لا تزال مستمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: القمتان الطارئتان بمكة واستهداف سفارة واشنطن ببغداد جزء من خطط السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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