مسؤول ايراني: القمتان الطارئتان بمكة واستهداف سفارة واشنطن ببغداد جزء من خطط السعودية

اعتبر رئيس لجنة ​الأمن​ القومي وال​سياسة​ الخارجية في ​البرلمان الإيراني​، ​حشمت الله فلاحت بيشه​ أن "دعوة الملك السعود سلمان بن عبد العزيز، لعقد قمتين طارئتين في مكة، وحادث إطلاق صاروخ نحو سفارة ​واشنطن​ في ​بغداد​، جزء من خطة ​السعودية​ لإشعال الفوضى بالمنطقة".

واعتبر أن "استهداف ​السفارة الأميركية​ ودعوة الزعماء العرب، جزء من سياسة السعودية لإشعال الفوضى في المنطقة"، مشيراً إلى أن "توقف ​الكونغرس الأميركي​ عن ​تقصي الحقائق​ بشأن أحداث 11 أيلول خيانة للشعب الأميركي وهي لا تزال مستمرة".