مسؤول بريطاني سابق: مناصرو التوترات مع ايران حمقى ويسيرون بطريق خاطئ

اعتبر قائد ​القوات​ البحرية البريطانية السابق آلن وليام جون فست أن "مناصري التوترات مع ​ايران​ حمقى ويسيرون في طريق خاطئ ولايعرفون شيئا عن الحرب"، مشيراً إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لايسعى للمواجهة ولكن هناك تيارات في ​اسرائيل​ و​السعودية​ وامريكا تعتقد بان الحرب امر صحيح"، مبينا ان "مستشار الامن القومي الاميركي ​جون بولتون​ منهم".

ولفت إلى أن "هؤلاء يعتقدون بأن القضاء على ​القوات المسلحة​ الايرانية سيغيير النظام ولكن المشكلة تمكن بأنهم مخطئون لان الهجوم على ايران بحاجة الى مليون جندي"، مشيراً إلى أن "الحمقى الذين يحثون على الحرب ضد ايران لايعرفون شيئا عن الحرب وفي حال وقوعها فأن حركة ناقلات ​النفط​ من خلال ​مضيق هرمز​ ستواجه التهديد مما يلحق اضرارا ب​الاقتصاد العالمي​".