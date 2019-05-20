الملك سلمان يدعم منصة خيرية بـ100 مليون ريال

دعم الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز آل سعود​، منصة "​جود الإسكان​" التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، بمبلغ 100 مليون ريال سعودي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" ​السعودية​، أن "المنصة تعمل على تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن عدة مسارات مثل دعم الإيجار ودعم توفير المسكن"، مشيرة إلى أن "المساهمة الكريمة تأتي تأكيدا على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، وذلك من خلال منصة جود الإسكان التي تعد مبادرة وطنية تهدف إلى حوكمة العطاء الخيري السكني وتسهيل عملية الربط بالمحتاجين من الأسر الأشد حاجة".

ولفتت إلى أن "المنصة تسعى إلى تنويع حلول الإسكان عبر مسارات للدعم تجعل للمساهم الحرية في تحديد نوع المساهمة سواء كانت عينية أو نقدية عبر قنوات الدفع الإلكترونية، مما يسهم في تمكين وتحفيز المجتمع لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وصولاً إلى 5% بحلول عام 2030".