دعا مندوب ​ايران​ في منظمة ​الامم المتحدة​ ​مجيد تخت روانجي الأمين العام للامم المتحدة و​مجلس الأمن​ إلى "دراسة تدابير توفر المظلة الدولية اللازمة لحوار إقليمي"، معتبراً أن "الخروج من الأوضاع الأمنية المعقدة يكون عبر الحوار بين ​دول الخليج​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مندوب ايران بالامم المتحدة: الخروج من الأوضاع الأمنية المعقدة يكون عبر الحوار بين دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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