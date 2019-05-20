خارجية أميركا: واشنطن اتخذت قرار عقد مؤتمر المنامة بناء على دعوة من البحرين

لفت المتحدث الإقليمي باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، ناثان تيك إلى ان "​واشنطن​ اتخذت قرارا للقيام بمؤتمر ​المنامة​ بناء على دعوة من ​الحكومة البحرينية​"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ رأت أن هذا المؤتمر سيكون فرصة إيجابية، وأن ​أميركا​ تتطلع إلى هذه الفرصة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تشاورت مع العديد من الجهات الإقليمية من ​العالم العربي​"، مضيفا: "أنه تم التشاور مع رجال أعمال فلسطينيين"، لافتاً إلى أنه "للأسف، ​السلطة الفلسطينية​ اتخذت قرارا بعدم التعامل مع واشنطن ورفضت الخطة الأميركية للسلام قبل الاطلاع عليها".

وأفاد بأنه "على الجميع أن يحكموا على الخطة الأمريكية عند الإعلان عنها وليس قبل ذلك"، مطالبا الجميع بـ"التعامل معها بموضوعية وليس بالعاطفة"، مؤكدا "أنهم سيفاجأون بمدى جديتها وبراغماتيتها وواقعيتها".