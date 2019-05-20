صور| بعد شائعة وفاته.. اللواء عبد السلام المحجوب في إفطار غرفة تجارة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ظهر اللواء عبدالسلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق، في الحفل السنوي لإفطار رمضان الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد تجدد شائعات طالته بالوفاة.

وطمأن المحجوب الحضور، من أعضاء الغرفة التجارية وضيوفها، على حالته الصحية، فيما لم يعلق على كيفية تعامله مع الشائعات التي ترددت عن وفاته.

وشهد حفل إفطار الغرفة التجارية بالإسكندرية، حضور عدد من المسؤولين السابقين الذين شغلوا منصب محافظ الإسكندرية خلال السنوات السابقة كل من اللواء عادل لبيب، اللواء طارق مهدي، الدكتور محمد سلطان، بجانب حضور محافظ الإسكندرية الحالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وعدد من الدبلوماسيين المقيمين بالمحافظة.

يذكر أن اللواء عبدالسلام المحجوب من مواليد عام 1935، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، واشتهر بأنه كان أحد الضباط المشاركين في العملية الخاصة المعروفة بـ"جمعة الشوان"، والذى جسد قصته الفنان عادل إمام في مسلسل "دموع في عيون وقحة"، وسبق أن شغل منصب وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية.