الوادي الجديد تشارك في مؤتمر الصحة العالمية بجنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تشارك طبيبة من شباب محافظة الوادي الجديد، في مؤتمرات منظمة الصحة العالمية، حول قضايا الصحة في دولة العالم بمدينة جنيف السويسرية.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، اليوم الاثنين، أنه جرى اختيار الدكتورة شذى ربيع محمد عبد العواض طبيبة مكلفة حديثا بقطاع الصحة من المحافظة، ومن أبناء واحة الخارجة، ومكلفة للعمل بمركز الداخلة، وذلك لتمثيل المحافظة وشباب الأطباء في مؤتمرات الصحة العالمية.

أوضحت مشرف، أن وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، قررت اختيار مجموعة من الأطباء الشبان لمرافقتها في مؤتمرات منظمة الصحة العالمية وحرصت على اختيارهم من الشباب والشبات من المحافظات النائية خاصة محافظة الوادي الجديد.

ولفتت "مشرف" إلى سفر ومشاركة الطبية مع الوفد المصري برئاسة وزيرة الصحة في فعاليات جمعية الصحة العالمية رقم 72 (WHA-72)، في الفترة من 18 وحتى 24 من شهر مايو الجاري، بمدينة جنيف بدولة سويسرا.