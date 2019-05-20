صور.. "التربية الخاصة" في أسوان تفوز بـ5 ميداليات ضمن البطولة المركزية للصم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

حصد أبطال التربية الخاصة بمحافظة أسوان على 5 ميداليات متنوعة في اليوم الثاني للبطولة المركزية للطلاب الصم على مستوى الجمهورية المقامة بالإسكندرية.

وقال أحمد عبد العليم طه مدير عام إدارة التربية الخاصة بأسوان، إن أبطال التربية الخاصة بأسوان حصلوا اليوم الاثنين، على 5 ميداليات متنوعة منها ذهبيات وفضيتان وميدالية برونزية.

وحصل الطالب محمد إبراهيم على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الوثب الطويل، وحصلت الطالبة أميمة عطية على الميدالية الذهبية في مسابقة 100متر عدو، وحصل الطالب جمعة أسامة على الميدالية الفضية فضية في مسابقة ١٠٠ متر، وحصل الطالب جمعة أسامة على الميدالية الفضية الثانية في مسابقة العدو ٢٠٠ متر، بينما حصل الطالب عمرو أسامة على الميدالية البرونزية في مسابقة العدو ١٠٠ متر.