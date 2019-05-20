محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك (أ ش أ)
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن قلقها جراء التصعيد بين أمريكا وإيران، ومن إطلاق صاروخ يبدو أنه كان يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد ، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجميع إلى خفض حدة اللهجة والأفعال.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، "نشعر بالقلق إزاء اللهجة المتفاقمة".
وعن استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد ، قال دوجاريك " إن الأمين العام قلق إزاء هذا الموضوع ، إنها منطقة مضطربة للغاية، أي تطورات، سواء كانت أفعال ميدانية أو لهجة بلاغية ، من الممكن أن يساء تفسيرها، وقد تفاقم خطر أن تصبح المنطقة المضطربة أكثر اضطرابا".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء في الأزمة الأمريكية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.