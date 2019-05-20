التحالف العربي: تدمير أهداف جوية حلقت على مناطق محظورة بجدة والطائف

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض (أ ش أ)
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت أهدافا جوية، اليوم الإثنين، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.
ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية، مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت فجر اليوم أيضا صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف وكان متجها إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان ، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من تدمير الصاروخين الباليستيين.
يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية على السعودية ودمرتها قوات الدفاع الجوي حتى يوم اليوم 227 صاروخا باليستيا.
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