محمد اسماعيل - القاهرة - بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يعتمد أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن في تاريخ المحافظة طبقًا لمعدلات العمل وتقييم الأداء وخدمات المواطنين.

وجاء ذلك وفق القرار الصادر من محافظ كفر الشيخ، وحمل رقم 9577 لسنة 2019، بتكليف قيادات محلية لتولي مناصب نواب رؤساء المراكز والمدن، لمدة عام لكل من مراكز كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، والحامول، وبلطيم، وبيلا، وفوه، ومطوبس، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

وأكد البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أنه لأول مرة تجرى حركة تغييرات شاملة تضمنت مراكز ومدن المحافظة وهي الأولى في تاريخها، وكانت الكفاءة والتفاني في العمل أهم معايير الاختيار طبقًا للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وفيما يلى حركة تغييرات نواب رؤساء المراكز والمدن بمحافظة كفر الشيخ:

1 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ

سامى إبراهيم إبراهيم خليفة نائب رئيس المركز والمدينة لشئون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، منصور عبد الونيس عبد الجواد نائب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى "شرق 1) ( المنشية الشرقية – الحلافي – دقميرة – الخادمية – المرابعين) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والاشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر.

بالإضافة إلى ناهد كمال إبراهيم محمد نائب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى شرق (2) ( الشمارقة – إسحاقة – متبول – مسير ) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، وأحمد عبدالخالق الجوهري نائب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى (غرب 1) (الحمراوي – محلة موسى – محلة القصب – صندلا) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر.

ومنال أحمد محمد العيسوي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى (غرب 2) (الحمراء – كفر المنشى – أريمون – دقلت) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، ورضا محمود رجب سلامة نائب رئيس المركز و المدينة للاشغالات والازلات بالمدينة، ووائل فرج السيد مرزوق نائب رئيس المركز والمدينة لشئون حي شرق مدينة كفر الشيخ، هيثم محمد عطية محمد نائب رئيس المركز والمدينة لشئون حي غرب مدينة كفر الشيخ.

2 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

السيد محمود على شنقار نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة، سند حمد السيد محمد الطيب أبو كيلة نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى (1) ( محلة أبو على – كفر مجر – محلة دياي – شباس الشهداء – كفر العرب ) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر.

ومحمد بسيوني على جميل نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى (2) (العجوزين –شابة – أبو مندور – كنيسة الصرادوسي – شباس الملح – سنهور) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر، أحمد علي حنفي عيسي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، عمر على محمد الحميدي رئيس قرية محلة دياى.

3 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول

أحمد جبارة أحمد جبارة شعبان نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى (1) ( البنا – كوم الحجر – الأبعادية - التفتيش – غرب تيدة – الخاشعة) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر، جمال محمد يونس إبراهيم نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى (2) ( الكفر الشرقي – الزعفران – السحايت ) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر.

وسامح السيد على شيحة نائب رئيس المركز والمدينة للإشغالات والازالات بالمدينة، جمال محمد إبراهيم رزق نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، رضا الشربيني محمد الشربيني رئيسا لقرية الأبعادية، الشيماء السعيد محمد على رئيسا لقرية الخاشعة.

4 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم.

بهجت عبد الحميد الفقي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى (1) (الورق – تيدا – منشأة عباس – التفتيش – دمرو – الحدادي – البلاصى ) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، وأحمد مصطفى إبراهيم رزق نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى (2) ( الملاحة – الروضة – الفقهاء القبلية – برية لاصيفر – أبو غنيمة – القصابى – سد خميس – القن) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والاشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر.

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ونصر عبد الهادي عبد الله نصر نائب رئيس المركز والمدينة لشئون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، ورأفت عابد محمد يوسف نائب رئيس المركز والمدينة للاشغالات والإزلات بالمدينة، عبد الجواد على رمضان على سلامة رئيسا لقرية القصابى.

5 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.

راشد السيد بيومي شرف الدين نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والازالات بالقرى، أنور إسماعيل محمد عطية نائب رئيس المركز والمدينة لشئون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، سليم محمد عبد الحميد أبو شريف نائب رئيس المركز والمدينة للاشغالات والازلات بالمدينة، إيمان أحمد محمد أبو الوفا نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة.

6 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه.

استفتاح علي اسماعيل أبو إبراهيم نائب رئيس المركز والمدينة للاشغالات والازلات بالمدينة، نائب رئيس المركز والمدينة للاشغالات والازلات بالمدينة، عبد الحكيم عبد النبي أحمد محمد عباسي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة.

وشرف محمود إبراهيم الطحان نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى، إبراهيم عادل إبراهيم خليفة نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة.

7 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

أحمد إسماعيل السيد محمد نائب رئيس المركز والمدينة للاشغالات والازلات بالمدينة، ايمن أحمد فوزى على السيد غالى نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، وليد علي علي سكر نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى (1)( أبشان – أبو بدوى – الكوم الطويل – الناصرية – دار السلام - كفر العجمي) ومتابعة اعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر.

وأحمد عبد الواحد عبد الله عيسى نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى (2)(الجرايدة – حازق – روس الفرخ – الشطوط – الحوة) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر، عمر عبد النبي على أبو العطا رئيسا لقرية ابشان.

8 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم.

مصطفي محمد مصطفى الطبجي نائب رئيس المركز و المدينة للاشغالات والازالات بالمدينة، محمد حسانين محمد سويدان نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى (1) (بر بحرى – الساحل القبلي – الربع) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر.

ورويضة محمد محمد القمري نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى (2) (الشهابية – الشيخ مبارك – الزهراء)، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والاشغالات والازالات بالقرى سالفة الذكر، محمد علي إبراهيم عبد القادر البنا نائب رئيس المركز والمدينة لشئون لنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة.

9 - الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم.

عبد الباسط عبد التواب محمد نائب رئيس المدينة للاشغالات والإزالات بالإضافة إلى عمله سكرتير عام المدينة، محمد أحمد على الغتوري نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، عصام فتح الله حامد القصيف نائب رئيس المدينة لشئون المدينة.

10 - الوحدة المحلية لمدينة سيدى غازي.

لطفي عبد العظيم عبد الفتاح نائب رئيس المدينة لشئون لنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، نزيه علي عطية على نائب رئيس المدينة للاشغالات والازلات بالمدينة.

11 - الوحدة المحلية لبرج البرلس.

منصور محمد إبراهيم يس نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، أبو الفتوح عبد الغني زغلول أبو الفتوح نائب رئيس المدينة للاشغالات والازلات بالمدينة، سماح محمد ابراهيم العباسي نائب رئيس المدينة لشئون المدينة.