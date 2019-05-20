"التعليم" عن نجاح الامتحان الإلكتروني للأحياء: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

وجهت وزارة التربية والتعليم، الشكر للدولة المصرية، ومجتمع التعليم بأسره، والمؤمنين بالتطوير ولكل من اجتهد إيمانا بحق الطلاب في مستقبل أفضل.

جاء هذا في تعليق الوزارة على نجاحها في عقد امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي إلكترونيا، اليوم الاثنين، بعد الأزمة التي حدثت أمس الأحد، بامتحان اللغة العربية من تعطل نظام الامتحان بعدد كبير من المدارس.

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وأكدت الوزارة، أن 409 ألف 704 طالب وطالبة أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا عن طريق أجهزة "التابلت" خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

فيما أدى 161 ألف 299 طالب وطالبة، الامتحان بصورة ورقية في الفترة الصباحية، كما أدى 14 ألف 537 طالب وطالبة الامتحان ورقياً في الفترة المسائية.

واختتمت التعليم تعليقها قائلةً: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً".