إنفجار بعبوّةٍ ناسفة يستهدف حافلة سياحيّة عند المتحف المصري الكبير

ذكرت مصادر متطابقة، الأحد، أن إنفجارا إستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة. وذكر شهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية" أن عبوة ناسفة إنفجرت أثناء مرور حافلة سياحية قرب المتحف المصري الجديد في الجيزة. وذكرت وكالة "رويترز" أن 12 شخصا أصيبوا جراء الإنفجار الذي إستهدف الحافلة السياحية.

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