الأرصاد تحذر سكان مكة

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية المؤثرة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الإدارة في تحذيرها إلى ورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة الأتربة والغبار خلال هذا اليوم.
وطالب الرائد نايف الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة
وشدد على ضرورة البعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق
وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
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