حماس تكذب ما ذكر عن توقيع اتفاق هدنة مع إسرائيل

كذب المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم ماذكر حول التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس واسرائيل على عقد تهدئة تمتد لستة أشهر، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن اتفاقا جرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزةيقود إلى إعلان وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر.
وقال القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بموجب الاتفاق، "سيكون هناك وقف تام لإطلاق النار، وسيتوقف العنف على السياج، والحفاظ على المنطقة الأمنية على بعد
ويتضمن الاتفاق حسب القناة، "موافقة إسرائيل على توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلًا ونقل الأدوية والمساعدات المدنية وفتح مفاوضات حول قضايا أخرى"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل وحماس، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بعد وتبادلت الفصائل الفلسطينية عمليات القصف معالنا الجيش الإسرائيلي.
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