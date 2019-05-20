اخبار العالم

حماس تكذب ما ذكر عن توقيع اتفاق هدنة مع إسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كذب المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم ماذكر حول التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس واسرائيل على عقد تهدئة تمتد لستة أشهر، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن اتفاقا جرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة

يقود إلى إعلان وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر.

 

وقال القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بموجب الاتفاق، "سيكون هناك وقف تام لإطلاق النار، وسيتوقف العنف على السياج، والحفاظ على المنطقة الأمنية على بعد

Advertisements
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
حوالي 300 متر من السياج ووقف المواجهات الليلية والبحرية".

 

ويتضمن الاتفاق حسب القناة، "موافقة إسرائيل على توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلًا ونقل الأدوية والمساعدات المدنية وفتح مفاوضات حول قضايا أخرى"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

 

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وحماس، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بعد وتبادلت الفصائل الفلسطينية عمليات القصف معالنا الجيش الإسرائيلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حماس تكذب ما ذكر عن توقيع اتفاق هدنة مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا