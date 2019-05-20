خبراء يكشفون معلومات صادمة عن البروتينات

يعتقد كثيرون أن تناول الأغذية الغنية بالبروتين هي مفتاح التمتع بالصحة والرشاقة والمحافظة على قوة الجسم، الأمر الذي دفع المسوقين إلى ابتكار منتجات تدعي وجود نسب عالية من هذه المادة فيها.

ومع ارتفاع نسبة البدانة في العالم وسعي الجميع لبناء العضلات، ارتفع استهلاك البروتين عالميا، علما أن خبراء الصحة ينصحون بأن الإنسان البالغ يحتاج إلى 0.75 جراما يوميا من البروتين مقابل كل كيلو من وزن الجسم، في حين أن استهلاك البروتين ببريطانيا مثلا يفوق المتوسط المطلوب الطبيعي بنسبة 39 في

المئة، وفق ما ذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن أخصائي التغذية جيمس كولينز قوله، إن البروتينات مهمة في بناء أجسامنا وتقوية وإصلاح العضلات والعظام والأعضاء الرئيسية، فضلا عن كونه عنصرا مهما في تشكيل الأنزيمات والهرمونات وتعزيز المناعة ضد الفيروسات.

وتنتج البروتينات بشكل طبيعي من قبل الجسم، في حين تؤخذ تسعة أنواع منها عبر الأغذية مثل اللحوم والأسماك والأجبان والكينوا والمكسرات والبقوليات.

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وبحسب دراسة خاصة بشركة الأبحاث "مينتل"، يميل المستهلكون البريطانيون إلى إضافة المزيد من البروتينات إلى نمطهم الغذائي، مما يجعل شركات الأغذية التي تقدم منتجات غنية بالبروتين تحقق ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها.

وتشير أخصائية التغذية صوفي مدلين إلى أن تنامي الإقبال على البروتين مرّده الاعتقاد الخاطئ بأن تناول الأغذية الغنية به لا يزيد الوزن، في حين أن الحقيقة تقول بتعادل السعرات الحرارية لكل غرام بالنسبة للكربوهيدرات والبروتين.

وتحذر مدلين من خطورة دور وسائل التواصل الاجتماعي على الجيل الشاب عندما يتعلق الأمر بالتغذية، إذ يقدم كثير من المؤثرين الذين لا تتوفر لديهم معلومات تغذية صحية، نصائح أو حميات خطيرة يقتدي بها الآلاف.