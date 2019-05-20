اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لمدة 6 أشهر

أفادت القناة الإسرائيلية الـ12، بأن إسرائيل وحركة "حماس" توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما لمدة 6 أشهر. ويشمل الاتفاق العودة للحديث عن تبادل أسرى لإطلاق سراح إسرائيليين في أيدي حركة حماس، وملفات أخرى موجودة على طولة البحث بين الطرفين. وكما قال المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانيل بتشكك "سننتظر ونرى إذا كان هذا يجدي نفعا ويؤدي إلى هدوء على حدود غزة"، حسب وكالة معا الإخبارية.

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