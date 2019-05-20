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بداية خضوع إيراني ومطالبة بالجلوس إلى طاولة الحوار

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دعا مندوب ​إيران​ في منظمة ​الامم المتحدة​ ​مجيد تخت روانجي، الأمين العام للامم المتحدة و​مجلس الأمن​ إلى "دراسة تدابير توفر المظلة الدولية اللازمة لحوار إقليمي"، معتبراً أن "الخروج من الأوضاع الأمنية المعقدة يكون عبر الحوار​". وقبل ساعات من الخضوع الإيراني، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّ بلاده لم تسع لإجراء حوار مع إيران، وإذا أرادت طهران التفاوض فيتعيّن عليها القيام بالخطوة الأولى.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر "أنّ وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبرا كاذبا من دون أن يكون لها أي علم بهذا الشأن مفاده أنّ الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران.. هذا تقرير كاذب"، من دون أن يوضح عن أي تقرير تحديدا يتحدّث. وأضاف أنّ "إيران ستتّصل بنا حين ومتى تكون جاهزة لذلك، وفي انتظار اتصالها، يستمر اقتصادها في الانهيار، أنا حزين جدا للشعب الإيراني!".


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