تقدير فلسطيني للمساعدات السعودية للاجئين في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الفطور الرمضاني اليومي في مدينة طرابلس اللبنانية، حيث جرى توزيع وجبات إفطار جاهزة لـ 250 صائما في مدينة طرابلس وضواحيها، ضمن برنامج القرية الرمضانية في مدينة طرابلس للعام 1440.

من جانبها أعربت الروابط الثقافية الفلسطينية في لبنان عن شكرها العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللمملكة قيادة وشعبًا ومؤسسات، لما تقدمه من مساعدات إغاثية وغذائية وإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وثمنت خلال اجتماعها في بيروت، ما قدمته المملكة من مساعدات للاجئين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.

دول الشتات

أعلنت الروابط الثقافية الفلسطينية أن اجتماعها تناول اهتمام المملكة بالأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، ورأت أن المساعدات السعودية الوفيرة التي وزعت على اللاجئين الفلسطينيين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان جاءت ضمن سياسة المملكة، الداعم الرئيسي والأساسي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي دول الشتات.

أمن غذائي

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلالا غذائية ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية في الصومال، حيث وزع المركز 1000 سلة غذائية في مدينة بيدواء بالصومال. ويأتي ذلك ضمن البرامج التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الصومال الشقيق.

كما واصل المركز توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في عدد من المحافظات اليمنية.

سلال غذائية ووجبات إفطار بالمحافظات اليمنية

حضرموت

486 سلة

الأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديرية العبر

الضالع

1530 وجبة إفطار

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المرضى والنقاط الأمنية

صنعاء

1326 وجبة إفطار

نازحو مديريات ارحب وهمدان وحرز

عدن

400 سلة غذائية

2400 مستفيد

مأرب

1632 وجبة إفطار

أبين

1224 وجبة إفطار