تقدير فلسطيني للمساعدات السعودية للاجئين في لبنان

من جانبها أعربت الروابط الثقافية الفلسطينية في لبنان عن شكرها العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللمملكة قيادة وشعبًا ومؤسسات، لما تقدمه من مساعدات إغاثية وغذائية وإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وثمنت خلال اجتماعها في بيروت، ما قدمته المملكة من مساعدات للاجئين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.
دول الشتات
أعلنت الروابط الثقافية الفلسطينية أن اجتماعها تناول اهتمام المملكة بالأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، ورأت أن المساعدات السعودية الوفيرة التي وزعت على اللاجئين الفلسطينيين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان جاءت ضمن سياسة المملكة، الداعم الرئيسي والأساسي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي دول الشتات.
أمن غذائي
قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلالا غذائية ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية في الصومال، حيث وزع المركز 1000 سلة غذائية في مدينة بيدواء بالصومال. ويأتي ذلك ضمن البرامج التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الصومال الشقيق.
كما واصل المركز توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في عدد من المحافظات اليمنية.
سلال غذائية ووجبات إفطار بالمحافظات اليمنية
حضرموت
486 سلة
الأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديرية العبر
الضالع
1530 وجبة إفطار
المرضى والنقاط الأمنية
صنعاء
1326 وجبة إفطار
نازحو مديريات ارحب وهمدان وحرز
عدن
400 سلة غذائية
2400 مستفيد
مأرب
1632 وجبة إفطار
أبين
1224 وجبة إفطار
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