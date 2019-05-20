مسلحون ليبيون يقطعون المياه عن العاصمة طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه، مساء أول من أمس، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق.

وأوضح الجهاز في بيان نشره، أمس، أن المسلحين طلبوا إيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم، وأضاف أنه «سيتم قطع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى بليبيا صباح اليوم «أمس» وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمجًا ضمن خطة التشغيل».

وأكدت إدارة الجهاز أنه ينأى عن كافة الخلافات والصراعات، وأنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين، مطالباً الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة.