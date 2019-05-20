مقتل 12 إرهابيا في تبادل نيران بالقاهرة

قتل 12 عضوا في حركة حسم الإسلامية المنبثقة عن حركة الإخوان المسلمين، في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة التي داهمت منزلين كانوا يقيمون فيهما في القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية أمس.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إصابة 17 شخصا بجروح، في تفجير استهدف حافلة كانت تقلهم بالقرب من الأهرامات في القاهرة.

رصد المجموعة

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تمّ رصد «اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة «غرب القاهرة»، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة»، ولدى مداهمة الشقة، قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات التي تعاملت معها على الفور، ما أسفر عن مصرع سبعة من تلك العناصر.

وقال بيان الداخلية، إن «المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج لعناصر حركة حسم المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة».