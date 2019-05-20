ورصدت الرابطة لهذه المشروعات الإنسانية أكثر من نصف مليون سلة غذائية تحتوي على العديد من المواد الغذائية يستفيد منها أكثر من مليوني شخص.
مجموعة أولى
قال المتحدث الرسمي لرابطة العالم الإسلامي وهيئاتها عبدالوهاب الشهري «إن الرابطة ممثلة في الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية أرسلت وفودا من الأمانة العامة للهيئة إلى تلك الدول لتوزيع هذه السلال على الأسر الفقيرة».
وأوضح أن المجموعة الأولى من الدول المستفيدة هي: مصر، وجنوب إفريقيا، والأردن، وأفغانستان، وبنجلاديش، وتشاد، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، ونيجيريا، فيما المجموعة الثانية هي سريلانكا، ولبنان، وأوغندا، وتوجو، وملاوي، والسنغال، وموريتانيا، وتونس، والبوسنة والهرسك.
برامج للرابطة
إفطار صائم
كبش العيد
3 قارات «إفريقيا وآسيا وأوروبا»
800 مليون ريال التكلفة الإجمالية
30 مليون مستفيد
كانت هذه تفاصيل خبر 28
دولة تستفيد من دعم الرابطة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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