28 دولة تستفيد من دعم الرابطة في رمضان

نفذت رابطة العالم الإسلامي برامجها السنوية «إفطار صائم» و«سلال الخير» لإعانة المحتاجين والفقراء والمنكوبين في 28 دولة آسيوية وإفريقية وأوروبية، وذلك انطلاقا من دورها الإنساني العالمي في الوقوف مع المتضررين في كافة الأزمات التي يواجهونها.

ورصدت الرابطة لهذه المشروعات الإنسانية أكثر من نصف مليون سلة غذائية تحتوي على العديد من المواد الغذائية يستفيد منها أكثر من مليوني شخص.

مجموعة أولى

قال المتحدث الرسمي لرابطة العالم الإسلامي وهيئاتها عبدالوهاب الشهري «إن الرابطة ممثلة في الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية أرسلت وفودا من الأمانة العامة للهيئة إلى تلك الدول لتوزيع هذه السلال على الأسر الفقيرة».

وأوضح أن المجموعة الأولى من الدول المستفيدة هي: مصر، وجنوب إفريقيا، والأردن، وأفغانستان، وبنجلاديش، وتشاد، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، ونيجيريا، فيما المجموعة الثانية هي سريلانكا، ولبنان، وأوغندا، وتوجو، وملاوي، والسنغال، وموريتانيا، وتونس، والبوسنة والهرسك.

برامج للرابطة

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إفطار صائم

كبش العيد

3 قارات «إفريقيا وآسيا وأوروبا»

800 مليون ريال التكلفة الإجمالية

30 مليون مستفيد