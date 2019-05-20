الرئيس الفلسطيني يصل إلى الدوحة

عواصم (وكالات) وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وقال السفير الفلسطيني لدى الدوحة منير غنّام، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية: «إن عباس سيبحث مع أمير قطر تميم تنسيق المواقف المشتركة في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها قضيتنا».

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