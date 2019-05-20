جميع وزراء حزب الحرية اليميني في النمسا يقدمون استقالاتهم

أعلن حزب الحرية النمسوي اليميني المتطرف، اليوم الإثنين، استقالة جميع وزرائه من الحكومة التي شكلت في ديسمبر 2017 مع المحافظين بزعامة المستشار سيباستيان كورتز.

جاءت الاستقالة الجماعية بعد إقالة وزير الداخلية هيربرت كيكل، المنتمي إلى حزب الحرية، في وقت سابق إثر فضيحة مدوية.

كان وزير النقل نوبرت هوفر، الذي بات رئيساً جديداً لحزب الحرية، ربط استمرار مشاركة حزبه في الائتلاف الحكومي بمصير وزير الداخلية الذي أقاله كورتز بعد تسريب شريط مصور الجمعة يقول فيه الرئيس السابق لحزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه إنه مستعد لتلقي تمويل روسي مقابل تأمين عقود حكومية مع النمسا.