كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: الدفاع السعودي يعترض أهدافا معادية في جدة والطائف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت صباح اليوم أهدافا جوية معادية بمحافظتي جدة والطائف.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لشبكة "سكاي نيوز"، أن منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صباح الاثنين أهدافًا جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة والطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.