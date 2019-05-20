كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تنفي اتفاق هدنة ٦ اشهر مع الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم التوصل الى اتفاق بين حركة حماس واسرائيل على عقد تهدئة تمتد لستة اشهر.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت اليوم الإثنين إن اتفاقا جرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس ) في غزة يقود إلى إعلان وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، بموجب الاتفاق، "سيكون هناك وقف تام لإطلاق النار، وسيتوقف العنف على السياج، والحفاظ على المنطقة الأمنية على بعد حوالي 300 متر من السياج ووقف المواجهات الليلية والبحرية".