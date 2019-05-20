كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار وأنا حزين على الشعب هناك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيتصلون بنا اذا وعندما يصبحون جاهزين مؤكدا أن اقتصادهم مستمر بالانهيار.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" إن الإيرانيين "سيتصلون"، معربا عن أسفه حيال ما يواجهه الشعب الإيراني.

وأعرب ترامب عن ثقته في أن إيران سترغب ببدء محادثات قريبا.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رد على ترامب، قائلا إن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران.