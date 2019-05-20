كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عُمان تتوسط بين طهران وواشنطن بعد تصاعد التوتر بينهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي بن عبد الله طهران اليوم الإثنين تزامناً مع تصاعد التوتر بين إيران، والولايات المتحدة، وحلفائها في الخليج.

وسبق لعمان أن ساهمت في الماضي في التمهيد لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن الوزير العماني ناقش مسائل إقليمية ودولية مع نظيره محمد جواد ظريف، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وليس معلوماً إذا كانت هذه الزيارة تهدف إلى خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ولعبت عمان في وقت سابق دوراً مهماً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران اللتين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما في 1980.

وعمان هي إحدى دول الخليج العربية التي تحافظ على علاقات جيدة مع البلدين. وواشنطن وطهران على خلاف ممتد بسبب برامج إيران النووية والصاروخية.