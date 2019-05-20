الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على إلغاء تحديد عدد الوزراء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الكنيست، مساء الإثنين، على اقتراح قانون يلغي أي قيود على عدد وزراء الحكومة.

صوت إلى جانب الاقتراح 65 عضو كنيست، مقابل معارضة 54 عضوا.

ويدفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهذا الاقتراح من خلال تعديل "قانون أساس الحكومة" في إجراءات سريعة. ونظرا لأن الحديث عن قانون أساس، فإن ذلك يتطلب غالبية تزيد عن 61 عضو كنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث.

ومن المتوقع أن تصادق الكنيست على تشكيل لجنة خاصة للدفع باقتراح القانون في الأيام القريبة، وذلك لأن لجان الكنيست الثابتة لم تبدأ بعد القيام بدورها.