اندماج اللاجئين بألمانيا.. مصالح اقتصادية وإنسانية مشتركة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أن ألمانيا سجلت العام الماضي أعلى إنفاق، لتيسير اندماج ما يربو على مليون لاجئ في ألمانيا، ومكافحة الأسباب الرئيسية للهجرة من الخارج، والذي بلغ 23 مليار يورو، أي ما يعادل 25.65 مليار دولار.

وأضاف التقرير الذي أعدته وزارة المالية أن الزيادة في الإنفاق كانت بمعدل 11 في المئة تقريبا مقارنة بعام 2017، الذي أنفقت فيه ألمانيا 20.8 مليار يورو.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت قد دافعت مرارا عن قرارها في عام 2015، فتح حدود ألمانيا أمام مئات الآلاف من اللاجئين بسبب الحرب، معظمهم من دول إسلامية، لأسباب أسمتها بالـ"إنسانية"، لكنها تعهدت بعد ذلك بمنع تكرار مثل هذه الموجة من المهاجرين عبر معالجة أسبابها.

وأوضحت الوثيقة أن الحكومة أنفقت ما وصل في المجمل إلى 7.9 مليار يورو في عام 2018 على إجراءات هدفت لإبقاء المهاجرين خارج منطقة الاتحاد الأوروبي، وتحسين ظروف المعيشة في أوطانهم، أي بزيادة نسبتها 16 في المئة في ذلك العام مقارنة بعام 2017.

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ويذكر أن اللاجئين وخصوصًا السوريين، يعتبرون لاجئين مهرة، أي لديهم مؤهلات مهاراتية عالية، ويعتبرون أيضا مجتمعا شابًا، على عكس المجتمع الأوروبي العجوز، لذلك وفروا قوة عاملة لا يستهان بها للاقتصاد الألماني، وهو ما يعتبره خبراء أحد أبرز الدوافع وراء فتح ألمانيا أبواب الهجرة إليها.

وكشف التقرير بأن الولايات الألمانية وعددها 16، والتي كانت مسؤولة عن تسكين ودمج المهاجرين الذين وصلوا إليها من دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان، تسلمت 7.5 مليار يورو من الحكومة الاتحادية العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 14 في المئة.

وصرّحت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج أنيته فيدمان-ماوتس لـ"رويترز" أن محاربة أسباب الهجرة، التي تأخذ قسطا كبيرا من إجمالي الإنفاق، تصب في مصلحتنا بقدر الاستثمار في الاندماج الناجح".

وأضافت "أي أحد يرفض الحماية الإنسانية. لا يدرك شيئًا على الإطلاق".