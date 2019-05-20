تقليص كميات وأنواع المنتجات للأسرى الفلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تقليص أنواع وكميات المنتجات التي يسمح للأسرى الفلسطينيين بشرائها من مقصف السجن (الكانتينا).

وقال مسؤول في مصلحة السجون الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتم تقليص نحو 50% في كميات وأنواع المنتجات.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن مصلحة السجون قد سلمت، مؤخرا، منظمة "لافي – لحقوق المواطن والإدارة السليمة" قائمة جزئية بالمنتجات التي تسوق للأسرى الفلسطينيين.

وضمن هذه المنتجات أحذية "Timberland" و"New Balance" و"Nike"، وساعات "G-SHOK"، ومشروبات خفيفة من شركة "شويبس" بطعم الخوخ، وبعض منتجات الحليب، وشاي التبت، وشوكولاتة "Kinder" وغيرها.

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يشار إلى أن المقاصف في السجون، والتي تعرف باسم "كانتينا" يتم تفعيلها من قبل ممنوحي الامتياز الذين يتلقون من السلطة الفلسطينية مبلغ 400 شيكل شهريا عن كل أسير فلسطيني لشراء المنتجات.

وتقول إدارة سجون الاحتلال إنه من المتوقع أن يحصل تغيير في كمية وأنواع المنتجات التي تباع للأسرى الفلسطينيين "الأمنيين".

وقال مصدر في إدارة السجون للقناة 12 إن التقليص قد يصل إلى 50% في الكميات والأنواع التي ستعرض للأسرى.