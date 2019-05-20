مبابي يكشف عن مرشحه لحصد الكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لحصد الكرة الذهبية، معتبرا إياه المرشح الأبرز للتتويج بها كأفضل لاعب في العالم هذا العام.
وذكر مبابي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية "المرشح للكرة الذهبية؟ ميسي، والإقصاء من دوري الأبطال لا يُغير شيئا، هو دائما رقم واحد في كل شيء".
وأضاف "ميسي أظهر هذا العام أنه أفضل لاعب، رغم أن العام مستمر حتى كانون الثاني/ديسمبر، لكنني لست قلقا، فهو سيظل يلعب ويتألق حتى ذلك الحين".
وكان مبابي قد حل في المركز الرابع، في الترتيب النهائي للكرة الذهبية، العام الماضي، متفوقًا على ميسي الذي أتى في المركز الخامس.
ووصل مبابي إلى الهدف رقم 32 بالدوري الفرنسي، هذا الموسم، متخلفًا بـ4 أهداف عن "البرغوث" في سباق الحذاء الذهبي، مع تبقي مباراة وحيدة للأول برفقة سان جيرمان في المسابقة المحلية.
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