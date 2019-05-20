نجدة بغداد تعلن القبض على منتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات نجدة الزهور وبالتعاون مع المفارز المشتركة ضمن سريع محمد القاسم بالقرب من افاق عربية تم الاشتباه بشخص تولد ١٩٦٠ يحمل ٤ باجات عسكرية نافذة الصلاحية صادرة من وزارة الدفاع".



واضافت انه "بعد التاكد من عمليات بغداد اتضح انه ينتحل صفة ضابط والباجات التي ضبطت بحوزته مزورة"، مشيرة الى انه "تم تسليمه لاتخاذ الاجراءات الاصولية بحقه".



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