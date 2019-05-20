العثور على جثة رجل مجهول الهوية شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى المبازل ضمن حي البساتين التابع لمنطقة الشعب".

واضاف ان "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس"، مشيرا الى انه "تم نقلها الى دائرة الطب العدلي".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.